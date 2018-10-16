SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:15

Tomurcuk yeni dönemde öğrencilerle buluştu

‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk’ projesinde yeni dönem eğitimleri Türk-İş İlkokulu’nda başladı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde...

Tomurcuk yeni dönemde öğrencilerle buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk’ projesinde yeni dönem eğitimleri Türk-İş İlkokulu’nda başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde yeni dönem eğitimleri başladı. Eğitimlerin ilki Türk-İş İlkokulu’nda gerçekleştirilirken; programa katılan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yıl içerisinde 77 okulda 6 bin 990 ilkokul 1’inci Sınıf öğrencilerine çevre eğitimleri sunulacağını dile getirdi. Yeni dönemin ilk eğitiminde slayt eşliğinde öğrencilere çevre tanıtıldı, eğitimin sonunda çocuklar çevre dostu olarak ilan edildi.

Recep Karamehmetoğlu, “Yeni dönem ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ eğitimlerimizi Türk-İş İlkokulu’nda gerçekleştirdiğimiz buluşmayla başlamış olduk. Bu projeyle çocuklarımızın çevre hassasiyeti yüksek bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızda çevre bilincini geliştirmek istiyoruz. İnşallah eğitimlerimiz neticesinde öğrencilerimiz çevresel faaliyetlere aktif olarak katılan, çevre sorunlarının çözümünde en önde görev alan bireyler haline geleceklerdir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku