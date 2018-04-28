Trafik kazalarına karşı maket polis aracı önlemi

Sakarya’da Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde kazaları azaltmak amacıyla maket trafik polis aracı yerleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı şehir merkezi istikametine giden yol üzerindeki bariyerlerin üzerine kazaları azaltmak amacıyla maket trafik polis aracı yerleştirdi. Maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı, hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor.