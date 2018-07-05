SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:53

TYP çalışanlarına “iş güvenliği” eğitimi verildi

Adapazarı Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan personele “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim verildi.Adapazarı Belediyesi meclis salonunda İş Güvenliği...

TYP çalışanlarına 'iş güvenliği” eğitimi verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adapazarı Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan personele “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim verildi.

Adapazarı Belediyesi meclis salonunda İş Güvenliği Uzmanları Leyla Çetin ve Merve Kardeş tarafından verilen eğitim seminerine 60 personel katıldı. Gün boyu süren eğitim seminerinde Adapazarı Belediyesi iş güvenliği uzmanı Leyla Çetin, Adapazarı Belediyesi personelini temel iş sağlığı, temel iş güvenliği, ergonomi, iş kazaları ve personelin yasal hak ve sorumlukları konularında bilgilendirirken Merve Kardeş ise meslek hastalıkları, hastalıklardan korunma yolları ve ilkyardım konularında bilgi verdi.

İşçilere verilen eğitimin günlük hayatta her zaman lazım olacağına vurgu yapan İş Güvenliği Uzmanı Leyla Çetin yaptığı açıklamada, "Adapazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın her anlamda iyi yetiştirilmesini istiyoruz. Düzenlenen eğitimlerde temel amacımız, çalışanlarımızın iş yerlerinde olabilecek iş kazalarını önleyebilmektir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgiler içinde eğitimler düzenliyoruz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku