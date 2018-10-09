ÜNİAK’dan Başkan Dişli’ye ziyaret

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (ÜNİAK), Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren ÜNİAK Öğrenci Topluluğu, Başkan Dişli’yi makamında ziyaret etti. ÜNİAK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Hankır ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Sakarya Üniversitesi ve öğrencilerin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, öğrencilerin sorunlarını çözme noktasında her zaman hazır olduklarını ifade ederek, “Ülkemizin geleceğini teminat altına almak ve refah seviyesinin devamını sağlamak adına onlara ihtiyacımız var. Bu nedenle bizler öğrencilerimizin sorunlarını ne kadar çözer, onlara ne kadar destek olursak yarınlarımızı da bir o kadar sağlam temeller üzerine kurabiliriz. Adapazarı Belediyesi olarak bizlerde öğrencilerimizin sorunlarını çözme noktasında her zaman hazırız” diye konuştu.