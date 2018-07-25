SAKARYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:31

Valilerden Rektör Savaşan’a ziyaret

Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı ziyaret etti.Vali Baruş ve Vali Dağlı yeni görevinde Rektör Savaşan’a başarılar dilediler. Sakarya şehri ve üniversite...

Valilerden Rektör Savaşan'a ziyaret
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Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı ziyaret etti.

Vali Baruş ve Vali Dağlı yeni görevinde Rektör Savaşan’a başarılar dilediler. Sakarya şehri ve üniversite için hayırlı olması temennisinde bulundular. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan da, Vali Baruş ve Vali Dağlı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal ve Genel Sekreter Dr. Yaşar Kahraman da hazır bulundu.
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