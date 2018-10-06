SAKARYA:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:20

Vefat eden şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irakta 1995 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş’ın vefat eden babası Mustafa Diktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.1995 yılında sınır ötesinde yürütülen operasyon sırasında Jandarma Komando Er Murat...

Vefat eden şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı
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Kuzey Irakta 1995 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Murat Fatih Diktaş’ın vefat eden babası Mustafa Diktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

1995 yılında sınır ötesinde yürütülen operasyon sırasında Jandarma Komando Er Murat Fatih Dikbaş şehit düştü. Naaşı sınır ötesinde kalan Murat Fatih Diktaş’ın babası uzun zamandır Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde kanser tedavisi görüyordu. Şehit Fatih Dikbaş’ın babası Mustafa Diktaş hayata gözlerini yumdu. Dikbaş için Erenler ilçesi Hacıoğlu mahallesinde bulunan Gıyasettin Benli Cami’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Gerçekleşen cenaze namazına Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, derneğin yönetim kurulu üyeleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ardından baba Dikbaş Emirdağ mezarlığına defnedildi.
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