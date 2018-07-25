SAKARYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:58

YADEM üyeleri sinema ile buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sürdürülen faaliyetler devam ediyor. Son olarak YADEM’de eğitimlere katılan 40 kişi, Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sinema etkinliğinde bir araya...

YADEM üyeleri sinema ile buluştu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sürdürülen faaliyetler devam ediyor. Son olarak YADEM’de eğitimlere katılan 40 kişi, Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi’nde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik eğitim ve atölye çalışmaları ile etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda son olarak YADEM’de eğitimlere katılan 40 kişi Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sinema etkinliğinde bir araya geldi. Osman Sınav’ın ‘Uzun Hikâye’ isimli filmini izleyen katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, “YADEM olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz devam ediyor. Son olarak yapmış olduğumuz faaliyette yaşlılarımızı sinema ile buluşturduk. OSM’de gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Osman Sınav’ın ‘Uzun Hikâye’ isimli filmini izledik. Bazı yaşlılarımız ilk kez sinemaya gittiğini ve bundan dolayı bir hayli mutlu olduklarını dile getirdiler. Yaşlılarımıza dönük yapmış olduğumuz faaliyetleri sürdürerek, onların hayatlarına yeni renkler katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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