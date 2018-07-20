SAKARYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:20

YADEM’de ahşap motifler renkleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM’de Ahşap Boyama Atölyesi’nde eğitimlere katılan yaşlılar, renkli motifler hazırlıyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Yaşlı Destek Merkezi’nde...

YADEM'de ahşap motifler renkleniyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM’de Ahşap Boyama Atölyesi’nde eğitimlere katılan yaşlılar, renkli motifler hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Yaşlı Destek Merkezi’nde (YADEM) eğitimler ve atölye çalışmaları devam ediyor. YADEM, bünyesinde yer alan hobi kurslarında, farklı branşlarda eğitimler sunuluyor, yaşlılar keyifli vakitler geçiriyor. Ahşap Boyama Atölyesi’nde devam eden çalışmalarla yaşlıların yeni eserler ortaya çıkardıklarını belirten YADEM sorumlusu Ömer Faruk Karataş, “YADEM’de başlattığımız hobi kurslarında hem yaşlılarımızın keyifli vakitler geçirmelerini hem de kendi çalışmalarıyla güzel eserler üretebilmelerine olanak sunuyoruz. Resim, Hat, Teknoloji, Nakkaşlık kurslarımızın yanında gezi kulübümüzle yeni yerler keşfediyor, düzenli olarak sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Ahşap Boyama Atölyemizi başlattık. Yaşlılarımız eğitmenlerimiz eşliğinde ahşap motifleri boyayarak renkli çalışmalara imza atıyor” dedi.
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