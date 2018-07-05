SAKARYA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:07

Yağmur suyu alt yapısı inşaa çalışmaları başladı

Adapazarı sınırında belediye tarafından yapılacak olan asfalt programı kapsamında bulunan bölgelerde yağmursuyu altyapısı inşa çalışmaları başladı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Büyükşehir...

Yağmur suyu alt yapısı inşaa çalışmaları başladı
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Adapazarı sınırında belediye tarafından yapılacak olan asfalt programı kapsamında bulunan bölgelerde yağmursuyu altyapısı inşa çalışmaları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’nin asfalt programı kapsamında bulunan bölgelerde yağmursuyu altyapısı inşa çalışmaları başladı. Şehrin yağmursuyu altyapısını her geçen gün daha da genişlettiklerini vurgulayan SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Böylece yağmurlu havalarda sıkıntı yaşanan güzergâhların sayısını azaltıyor, daha konforlu bir şehir hayatı için önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte belediyelerin çalışmalarına başladığını belirten Sakallıoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 2019 yılına kadar asfaltsız grup yolu bırakmayacaklarını ifade etmişlerdi. Adapazarı Belediyesi de kendi sorumluluğunda yer alan güzergâhlarda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Bizler de belediyelerimizde koordineli bir şekilde inşa edeceğimiz yağmursuyu hatları için projelerimizi hazırlayarak çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz Kurtuluş Mahallesi’nde yağmursuyu imalatlarını sürdürüyorlar. Bölgedeki çalışmalarımızın hemen ardından Adapazarı Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Programımız kapsamında asfalt atılacak bölgelerde toplam 16 bin 700 metrelik yağmursuyu altyapısı inşa edeceğiz. Şehrimizin yağmursuyu ağını genişletmeye yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerin kullandı.
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