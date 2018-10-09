SAKARYA:
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09 Ekim 2018 Salı 14:31

Yanık Mahallesi’nde dere taşmalarına son

Sapanca Belediyesi, Yanık Mahallesi Lekoşa Sokakta başlatmış olduğu yağmur suyu drenaj hattı ve kanal çalışmasını tamamladı.Yoğun yağmur ve kar yağışlarında yıllardır tehlike arz eden, Yanık Mahallesi Lekoşa Sokakta bulunan derenin...

Yanık Mahallesi'nde dere taşmalarına son
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Sapanca Belediyesi, Yanık Mahallesi Lekoşa Sokakta başlatmış olduğu yağmur suyu drenaj hattı ve kanal çalışmasını tamamladı.

Yoğun yağmur ve kar yağışlarında yıllardır tehlike arz eden, Yanık Mahallesi Lekoşa Sokakta bulunan derenin ıslah çalışması tamamlandı. Dere ıslah çalışmasında 200 metre boyundaki kanala, 5 ton demir, 150 metreküp beton kullanıldığı bilgisi verildi. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunu çözüme kavuşturduk. Yoğun yağışların ardından yağmur suyunun ana caddeye ve sokaklara verdiği zararı önlemek amacıyla yapılan 200 metrelik kanal çalışmasıyla alt yapı sorununu giderdik. Yağmur suyunun verdiği zarardan etkilenen çocuk parkının beton atımı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Yaptığımız çalışmalarla ilçemizi kış şartlarına hazır hale getirdik. Önem arz eden cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yapılan çalışmalar sonucu dere taşmaları ve yol çöküntülerinin son bulacağından mahalle halkı memnuniyetlerini dile getirdi.
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