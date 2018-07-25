Yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yaralı karacaya jandarma yardım etti.Edinilen bilgilere göre, Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları bir ihbar ile Meşepınar Mahallesinde yaralı bir karaca bulunduğu öğrenir...

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yaralı karacaya jandarma yardım etti.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları bir ihbar ile Meşepınar Mahallesinde yaralı bir karaca bulunduğu öğrenir öğrenmez hızla olay yerine gitti. Yerde yatan yaralı karaca’ya jandarma personeli anne şefkati ile yardım etti. Yaralı karacaya ilk müdahale jandarma personeli tarafından yapılması sonrasında Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.