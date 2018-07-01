SAKARYA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 14:31

Yaşlılar sağlık taraması için Tıp Merkezi’nde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık taramasına bir yenisi daha eklendi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık...

Yaşlılar sağlık taraması için Tıp Merkezi'nde
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık taramasına bir yenisi daha eklendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık taramasına bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nde YADEM üyelerine kulak burun, boğaz ve sağlık taraması yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar sağlık durumları hakkında Tıp Merkezi’nin uzman hekimlerinden bilgiler aldı.

YADEM’in her ay düzenli olarak yaşlılara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, “Merkezimize gelen yaşlılarımızın bazı sağlık şikayetleri oluyor. Bizde YADEM ailesi olarak yaşlılarımıza her ay düzenli sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Geçen ay yaşlılarımıza kanser taramasını yaptık. Bu ay ise yaşlılarımızın kulak, burun, boğaz ve sağlık taramasını gerçekleştirdik. Tıp Merkezimizin uzman hekimleri gerekli kontrollerinin ardından yaşlılarımızın sağlık durumlarına ilişkin bilgileri kendileriyle paylaşıyor. Yaşlılarımızın sağlık problemleri yaşamamalarına YADEM olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
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