Yeni yağmursuyu hatlarının ihalesi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’nin asfalt programında bulunan bölgelerde yağmursuyu altyapısı inşa etmek için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.Komisyon...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’nin asfalt programında bulunan bölgelerde yağmursuyu altyapısı inşa etmek için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.

Komisyon Başkanlığını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç’un yaptığı ihalede 5 istekli teklif sundu. İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Koç, “Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi tarafından asfalt çalışması gerçekleştirilecek güzergâhlarda ihtiyaç bulunan bölgelere 16 bin 700 metre uzunluğunda yağmursuyu altyapısı inşa etmek için ihalemizi tamamladık. Yağmursuyu ağımızı her geçen gün daha da genişletmeye devam ediyoruz. Bu da şehir merkezimiz için önemli bir yatırım olacak. İhale komisyonumuz isteklilerin teklifleri ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra sonucu kamuoyuna duyuracak. Hayırlı olsun” diye konuştu.