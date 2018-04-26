Yüzme Federasyonu’ndan Başkan Dişli’ye ziyaret

Türkiye Yüzme Federasyonu Asbaşkanı Haluk Önem ve Sakarya İl Spor Müdürü Fatih Çelikel’den oluşan heyet, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Federasyon Asbaşkanı Önem ve Başkan Dişli, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yüzme konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli’ye teşekkür eden Önem, “Federasyon olarak spor konusunda ve özellikle yüzme alanında yapmış olduğunuz organizasyonları yakından takip ediyoruz. Özellikle tüm talep ve sorunların çözümünde sağladığınız duyarlılıktan dolayı Türkiye Yüzme Federasyonu’muz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, yapılan çalışmaların uzun vadeli olduğunu ifade ederek, “Adapazarı Belediyesi olarak kış döneminde annelere yönelik, yaz döneminde ise çocuklara yönelik yapmış olduğumuz iki ayrı organizasyonla şimdiye kadar toplam 6 bin kişinin yüzmesini sağladık. Elbette bu çalışmalar uzun yıllar süren ve çok hassas bir takiple elde edilen çalışmalardır. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmaları uzun vadede yaparak yüzme sporunun şehrimizde gelişmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ümit ediyorum ki; önümüzdeki süreçte de federasyonumuz ile birlikte hareket ederek çok daha önemli organizasyonlara imza atacağız” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Federasyon Asbaşkanı Haluk Önem, Başkan Dişli’ye plaket takdim etti.