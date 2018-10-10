Zabıta ekiplerinden Çarşamba pazarında sıkı denetim

Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri Çarşamba pazarında denetimlerine devam ediyor.

Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri İlçe genelinde fiyat, gramaj denetimlerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilçe genelinde marketlerde fiyat gramaj etiket denetiminde bulunan Erenler Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerine Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçilerin akın ettiği Çarşamba Pazarında devam ediyor.

“Fiyat etiketleri denetlendi”

Son dönemde özellikle pazarlardaki sebze ve meyve fiyatlarında görülen ve vatandaşların tepkisini çeken fiyat dalgalanmalarına karşı denetimde bulunan zabıta ekipleri Erenler ilçe sınırları içerisinde Türkiye’nin potansiyeli en yüksek pazarlarından biri olan Çarşamba pazarında tezgahları tek tek kontrol ederek ürün fiyat etiketleri ve ürünlerin kalitesini denetledi. Zabıta ekipleri tezgâhlarda fiyat etiketi olmayan esnafa uyarılarda bulundu. Tezgâhta satılan her ürün üzerinde fiyat etiketi olması gerektiğini pazar esnafına ileterek tezgâhlarda etiketsiz ürün satışına izin vermedi.

“Denetimler aralıksız devam edecek”

Vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Zabıta ekipleri “İlçe genelinde yaptığımız denetimlerde fiyat oranları ve etiketleri kontrol ettik. Vatandaşlarımızın hem maddi yönden mağdur olmaması için hem de güven duydukları bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimleri sıklaştırdık. Çarşamba pazarında yaptığımız denetimlerde tezgâhları gezerek ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol ederek terazi denetimlerinde bulunduk” dedi.