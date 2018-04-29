Ziya Taşkent’te müzik dolu gece

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Münir Bey’in Ardından’ isimli konser programı ile devam etti.Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Münir Bey’in Ardından’ isimli konser programı ile devam etti.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Münir Nureddin Selçuk’a ait eserleri Atakan Aktaş seslendirdi. Konsere; Udi Enver Mete Aslan, Neyzen Ali Tüfekçi, Kanun Serkan Halili ve viyolonselde Murat Süngü eşlik etti. Ses sanatçılarına kaynak, bestecilere de ilham kaynağı olmaya devam eden Münir Nureddin Selçuk’un eserlerinden oluşan konser, dinleyenler tarafından büyük beğeni kazandı. Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, günün anısına Sanatçı Atakan Aktaş’a hediye takdim etti.