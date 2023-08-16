Salça kovasından silah çıktı

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisine gizlenmiş 4 adet silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Salça kovasından silah çıktı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisine gizlenmiş 4 adet silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya’da, istihbari bir bilgiyi değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisinde gizlenmiş vaziyette 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 SKM’den adli işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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