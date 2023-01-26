Salih Ukan da kadroda yer almadı
Francisco Montero, Beşiktaş kadrosunda yer almasa da İngiltere'ye Manchester United'da forma giyen Walter Weghorst, takımdan ayrıldı. Şenol Güneş'in sakatlığı bulunan Josef de Sousa ve cezalı Saleh Usan'ın yokluğunda orta saha üçlüsünü nasıl seçeceği merak ediliyor
Sakat ve cezalı oyuncuları bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya'da takımının farklı oynamasına öncülük edecek. Sakatlığı bulunan Josef de Souza ve cezalı Salih Uçan'ın yokluğunda Şenol Güneş'in orta saha üçlüsünü nasıl tercih edeceği sunbahis merak ediliyor. Deneyimli antrenörler arkada Atiba-Gedson ikilisini kullanıyor. Bu arada Raymond, performansını sürdürmek ve liderliğini korumak için yarın 10 numara pozisyonuna yakın Cenk Thorsen'in arkasında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak hareket ediyor.
Hakkarigücü, lige golle başlayan ligin üçüncü yarısında ikinci yarının açılış maçında deplasmanda 1-1 mağlup olduğu Fatih Vatan Spor ile 1-1 berabere kaldı. 9 maç, 3 galibiyet, 6 beraberlik, 15 puan, 9 gol, 4 gol ortalamasıyla grup üçüncüsü olan mavi beyazlı sunbahis giriş ekip, hedefi yarınki Beşiktaş Vodafone maçında yenilerek yenilmezlik rekorunu sürdürmek. . Hedeflerinin ligde kalıcı olarak kalarak üst sıralara çıkmak olduğunu söyleyen Temur, şu değerlendirmeyi yaptı: "Lig 3.'sü. Biz bir. Takımımız çok formda. Hedefimiz bir numara olup çeyrek finale kalmak. Bu bizim hedefimiz ve umarım başaracağız. Şu anki ortalama 3. Sıradaki biziz. En yakın rakibimiz Hatayspor. Bu hafta sonu Beşiktaş'tan 3 puan alıp 2. sıraya yükselmek istiyoruz. Takımdaki atmosfer çok iyi. Bütün oyuncularımız çok pozitif. Maça tamamen hazırlar. Teknik ekip olarak bu dinamiği optimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. İnşallah şampiyonluğu birinci bitiririz. Transfer dönemi başladı. 2 adet dış yardım getireceğiz. Kenyalı oyuncu Hreko: 'Umarım bu sezon şampiyon oluruz' Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Hreko da Beşiktaş'ın harika bir takım olduğunu ve çok çalıştığımızı söyledi. Oynamak için çok motiveyiz. Harika bir ekibimiz var ve arkadaşlarımız harika. Herşey iyi gitti. Umarım bu sezon şampiyon olabiliriz. "Oyuncu Gamze Ekici de Beşiktaş maçının takım için en önemli lig maçlarından biri olduğunu söyledi.