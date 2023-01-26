Salih Ukan da kadroda yer almadı

Francisco Montero, Beşiktaş kadrosunda yer almasa da İngiltere'ye Manchester United'da forma giyen Walter Weghorst, takımdan ayrıldı. Şenol Güneş'in sakatlığı bulunan Josef de Sousa ve cezalı Saleh Usan'ın yokluğunda orta saha üçlüsünü nasıl seçeceği merak ediliyor

Sakat ve cezalı oyuncuları bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya'da takımının farklı oynamasına öncülük edecek. Sakatlığı bulunan Josef de Souza ve cezalı Salih Uçan'ın yokluğunda Şenol Güneş'in orta saha üçlüsünü nasıl tercih edeceği sunbahis merak ediliyor. Deneyimli antrenörler arkada Atiba-Gedson ikilisini kullanıyor. Bu arada Raymond, performansını sürdürmek ve liderliğini korumak için yarın 10 numara pozisyonuna yakın Cenk Thorsen'in arkasında ofansif bir orta saha oyuncusu olarak hareket ediyor.