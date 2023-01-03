Samet Akaydın Yatırım

Bu dönemde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Freeze iç bağ sakatlığı nedeniyle bu dönemde sözleşmesi bitecek olan ve bir süre sahalardan uzak kalacak olan Matthias Ross'u kadrosuna kattı. Redskins, Rose'un yerine Millspole'den Adanalı Sameet Akaidin'i getirmeyi düşünüyor. Galatasaray, Yunus Akın'ı Adana Demirspor'a kiralayacak ve düşük reytingler karşılığında Zirve'yi geçmeye çalışacak.

Juan Mata'nın Manchester United'a attığı gol

Bu arada Fenerbahçeli futbolcuya hala teklifler geliyor ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da oynadığı futbol tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak yıldız futbolcunun yerini İtalyan devi Napoli'nin aldığı söyleniyor.

Fenerbahçe, Dünya Kupası sırasında ligin planlanan sowinbet tatilinde bir hazırlık kampı kurmak için 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'ya gidecek. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "A takımımız, ligin geri kalanı için hazırlıklarına 6-10 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya'da kamp yaparak İstanbul'da devam edecek."

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Sousa, resmi Twitter hesabından "Eve Türk bayrağı ile gidiyorum" başlıklı bir mesaj paylaştı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesapları üzerinden sarı-lacivertliler taraftarlarını çileden çıkardı.

Rossi Torino imzasında

Uruguaylı oyuncu 25 maçta 22 maça çıktı ve 1194 dakika süre aldı. Rossi 3 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisini bir sowinbet giriş süredir yakından takip eden 24 yaşındaki oyuncunun yerini Torino aldı. İtalyan basını, Bordeaux-Blankes'in Rossi için Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif vermeye hazırlandığını yazıyor. Sarı-Lacivertliler, geçen yıl imza attığı Uruguaylı futbolcunun 5.5 milyon euroya bonservisine sahip oldu. Yönetimin Rossi'den beklentisinin 15 milyon euro olduğu bildirildi.

Napoli Türkiye'ye geldi

Serie A'nın en yakın rakibi Milan'ın 8 puan önünde 41 puan toplayan Napoli, Dünya Kupası'nda Türkiye'de kamp yapacak. İtalyan ekibi bugün Türkiye'de olacak.

Dünya Kupası'nda futbolcu yok

Dünya Kupası'nda forma giyen Napolili oyuncular 10 gün izinli. Bu nedenle Kim Min-jae dahil futbolcular Türkiye kampında yer almayacak. Tabela yine FENERBAHÇELİ Napoli Türkiye'ye doğru yola çıkarken İtalyan gazeteleri, Napoli'nin radarına bir Fenerbahçelinin girdiğini yazdı.