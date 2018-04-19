19 Mayıs’ta Yem Bezelyesi Tarla Günü

Samsun’un 19 Mayıs İlçesinde Bitkisel Üretimi Geliştirme ve Çayır Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri kapsamında “Yem Bezelyesi Tarla Günü” düzenlendi.

19 Mayıs Candır Mahallesi’nde düzenlenen tarla gününde konuşan kaymakam Yavuz Güner, “Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz tarım ve hayvancılığının geliştirilmesinde en önemli faktörlerden birisi de yem bitkilerinin ekiliş alanı ve miktarının arttırılmasıdır. Bu kapsamda bakanlığımızca Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ve Çayır Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projeleri uygulamaya konmuştur” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, “Projeler dahilinde 2017-2018 üretim yılında yem bitkileri üretimini teşvik amaçlı Yem Bezelyesini Geliştirme Projesi hazırlanmış, proje kapsamında çiftçilerimize dağıtılan tohumluklar Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Temin edilen tohumlukların tamamı hibe olmak üzere 53 çiftçimize toplam 4 bin kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtılmıştır” şeklinde konuştu.

Projede livioletta çeşidi yem bezelyesi tohumu kullanıldığını söyleyen 19 Mayıs Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Gül, “Bu çeşidin, sade olarak ekilişi yapılabildiği gibi tritikale, arpa, buğday, yulaf çeşitleri ile karıştırılarak da ekimi yapılabilmektedir. Özellikle protein değeri açısından hayvan beslenmesinde önemli yer tutan yem bezelyesinin ilimizde ve ilçemizde yeni bir üretim konusu olmasına karşın, ülkemiz genelinde son yıllarda ekim alanlarının hızla yaygınlaştığını söyleyebiliriz. İlimiz hayvancılığı açısından protein değeri yüksek olan yem bezelyesinin çok önemli bir kaba yem kaynağı olduğu bir gerçektir. Süt sığırcılığında, ekonomik üretim yapmak için kaba yem çok önemlidir ve işletmelerin kaba yem ihtiyacını kendi işletmelerinde üretmeleri gerekmektedir. Kaba yem olarak yem bezelyesi, hem süt hem de et verimine büyük katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Proje hakkında bilgi veren 19 Mayıs Gıda, Tarım ve Hayvancılık Proje Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Halit Kıvanç Sekban, “Yem bitkisi desteklemesi olarak ilçemizde 2017 yılında 127 kişiye toplam 206 bin lira yem bitkisi destekleme ödemesi yapılmıştır. Fiğ ve diğer tek yıllık yem bitkileri desteklemeleri dekara 75 lira olup, 2018 yılı yem bitkisi destekleme başvuruları devam etmektedir” dedi.