21 mahalle muhtarının içme suyu talebi

Samsun’un Bafra ve Alaçam ilçelerine bağlı 21 mahalle muhtarı, mahallelerinde yaşanan su sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor.

1986 yılında muhtarlar tarafından kurulan Bafra Alaçam Kızılırmak Batı Yakası Köy İçme Suları Birliğinin 2005 yılında SASKİ’ye devredilmesiyle su sıkıntısı yaşadıklarını iddia eden mahalle muhtarları, Alaçam’ın Ayinler Deresi’nde bulunan SASKİ su deposunda bir araya gelerek yetkililerden su sorunlarının çözülmesi konusunda açıklama yaptılar.

“Yetkililer buranın kontrolünü bize versinler”

SASKİ’ye devredilmeden önce Kızılırmak Batı Yakası Köy İçme Suları Birliğinde çeşitli görevlerde bulunan Altınay Mahalle Muhtarı Sait Karagöl, “Alaçam ve Bafra’nın 21 tane mahallenin suyu buradan geliyor. Şu anda sularımız boşa akıyor. Ben burada 25 sene görev yaptım. 10 sene başkanlık yaptım, böyle bir sorunla karşılaşmadık. Suyu da bu kadar şebekeye yüklemiyorduk. Şu anda mahallelerimizde su yok. Yetkililerden çağrımız şu: Tamam, hiç bir şey istemiyoruz. Burada 21 mahalle 3 bin 500 tane su abonemiz var buranın kontrolünü bize versinler. Yetkililere sesleniyorum, ben hiç bir şey istemiyorum. Su var, su tahliye oluyor. Şu anda su boşa akıyor. Burada boşa akan su 20 mahalleye daha yeter. Depoların anahtarlarını bize versinler, suyun kontrolünü bize bıraksınlar. Suyumuz çok temiz ama maalesef içemiyoruz” dedi.

“Su gelecek diye depolarında yattık”

Alaçam Soğukçam Mahalle Muhtarı İsmet Türk, "SASKİ’den çok taleplerimiz oldu, sıkıntılarımız oldu. Su gelecek diye depolarında yattık. Amaç dışı kullanılan sular takip edilmiyor. Vatandaş susuz kalmasın, bir an önce ya çare bulsun ya da birliğe geri devretsinler. Yeni bir birlik kuralım, bu suya çare bulalım. Sularımız şu anda mahallemizde akmıyor” diye konuştu.

“3-4 aydır suyumuz yok”

Bafra Fener Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şeker, 3-4 aydır sularının akmadığını belirterek, "Önceden sulama birliğinde iken bir arıza olduğu zaman arıza olduğu zaman, boru patlasa hemen yapılıyordu. Şu anda bizim 3-4 aydır suyumuz hiç gelmiyor. Az bir şey geliyor, onunda ikinci katlara çıkma şansı yok. O da kesiliyor. Ramazan Bayramını öyle geçirdik. Günde beni 50-100 kişi arıyor ‘Suyumuz yok muhtar ne yapacağız’ diye. Abdest almaya suyumuz yok, yemek yapmaya suyumuz yok” şeklinde konuştu.

“Çok zor durumdayız”

Bafra Karaburç Mahalle Muhtarı Bülent Aşçı ise birliğin SASKİ’ye devrolunmasından beri yazları susuz geçirdiklerini ifade ederek, "Biz çiftçi adamız, tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Akşam geleceğiz duş alacağız. İçmeye suyumuz yok. İçme sularını artık marketlerden alıyoruz. Bir de biz muhtar olarak çok zor durumdayız. Vatandaş bize tepki gösteriyor. İnanın Cuma günleri ezan okunurken camiye gidiyoruz, tespih çekmeden dışarı çıkıp vatandaştan kaçıyoruz. Bu duruma geldik. Yetkililer ‘su yetersiz’ diyor. Görüyorsunuz su fazla bile. Bu su boşa akıyor. SASKİ burayı bize devretsin. Biz kendi çabalarımızla burayı yürütürüz” açıklamasında bulundu.

Demircioğlu: "Bunların gayesi başka"

Konuyla ilgili açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ise, “Ben günlerdir orada çalışıyorum. Bu işi çeşitli sebeplerden dolayı karıştıran bir kişi var. Biz orada 36 litre su veriyoruz nüfusa göre. Kişi sayısına göre, hesapla bulunan miktarın üzerinde su veriyoruz. Ama bunlar ’su var ama kontrolünü yapamıyorlar’ diyorlar bu seferde. Şimdi bunlar bu su birliğini kendi babasının çiftliğiymiş gibi yönetmeye alışık oldukları için böyle konuşuyorlar. Bunların gayesi başka. Bizim burayı işletemediğimizi söyleyen kişi ne yapacakmış gelip burada? İstiyorlar ki ben deponun anahtarlarını kendilerine teslim edeyim. Biz hiç bir şey vermeyiz. Boşuna hayal kurmasınlar. Biz gerektiği şekilde onlara yardımcı olduk” dedi.