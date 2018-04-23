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23 Nisan 2018 Pazartesi 18:11

23 Nisan’ı müzede kutladılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi tarafından düzenlenen "Geleneksel 23 Nisan Şenlikleri" etkinliği ile çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan'ı müzede kutladılar
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi tarafından düzenlenen "Geleneksel 23 Nisan Şenlikleri" etkinliği ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi önünde yapıldı. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Arpaslan İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "Şanlı Bayrağım Projesi" kapsamında Türk Bayrağı ile mini bir gösteri yapıldı. Daha sonra Samsun Büyük Şehir Belediyesi Halk Oyunları Çocuk Bölümü tarafından halk oyunu gösterisi düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı çocuk marşları çaldı.

Etkinlikte bütün çocukların bayramını kutlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, çacuklara sevgi ve barış dolu nice bayramlar geçirmelerini diledi.

"Geleneksel 23 Nisan Şenlikleri"nde oldukça eğlenen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi tarafından açılan "Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler’e: Atatürk ve Çocuk" adlı fotoğraf sergisini gezdi. Etkinliğe müze görevlileri, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı.
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