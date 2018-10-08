8 yılda 136 milyon kişiye hizmet verildi

10 Ekim 2010 tarihinde Gar-Üniversite istasyonları arasında ilk seferine başlayan Samsun hafif raylı sistem hattı faaliyete girişinin 8. yılını kutluyor.

2010 yılında raylı sistemin faaliyete girmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıldır Samsun halkına kaliteli bir ulaşım hizmeti sunduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, “Bugün SAMULAŞ A.Ş.’nin faaliyete girdiği 8. yıldayız ve Samsun hafif raylı sistem hattımız 136 milyon kişiyi hafif raylı sistem hizmeti vermiş bulunuyor. 10 Ekim 2010 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan SAMULAŞ A.Ş. 8 sene önce seferlerine başladı. Geçen 8 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemiz adına halkımıza toplu taşımacılık hizmeti veren Samulaş hizmet ağını günden güne geliştirerek büyüdü. 2010 yılında 16 km’de hizmet veren raylı sistem hattı bugün, yaklaşık 30 km’de güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmetine devam ediyor. 2019 yılı içerisinde hizmete alınacak kampüs hattı ile birlikte raylı sistem hattı uzunluğu 35 km’ye ulaşacak. Yapılacak yeni çalışma ve programlarlar raylı sistem ağımızı daha da genişleterek böyle çağdaş bir ulaşım aracının Samsun halkına uzun yıllar hizmet vermesini sağlayacağız” dedi.

Başkan Şahin sözlerine şöyle tamamladı:

"Büyükşehir Belediyemize ait SAMULAŞ A.Ş. farkındalık yaratan çalışmaları ile daima halkımızın güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti almasını sağlıyor. Raylı sistem hattı ile birlikte özellikle ekspres ve ring hatları da vatandaşlarımız tarafından benimsenerek memnuniyetle kullanılıyor. Kaliteli ve konforlu hizmeti amaç edinen SAMULAŞ bu hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmaları ile 2018 yılı içerisinde ISO 9001 kalite belgesini de alarak öz verili çalışmalarını taçlandırmış oldu. Yine yaptığı yedek parça yerlileştirme çalışmaları ile de hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor ve uzun yıllarda devam edecek.”