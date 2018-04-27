AK Parti Samsun Teşkilatı seçime hazır

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, “CHP daha Cumhurbaşkanı adayını bile belirleyememişken bizler seçimde çalışacak olan sandık görevlisi arkadaşlarımızı bile belirledik. Bu söylediklerim partimizin ve il teşkilatımızın seçime ne...

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, “CHP daha Cumhurbaşkanı adayını bile belirleyememişken bizler seçimde çalışacak olan sandık görevlisi arkadaşlarımızı bile belirledik. Bu söylediklerim partimizin ve il teşkilatımızın seçime ne kadar hazır olduğunun bir göstergesidir” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Çarşamba ve Alaçam ilçelerinde gerçekleştirilen İlçe Danışma Toplantılarına katıldı. Toplantılarda parti teşkilatına seslenen İl Başkanı Karaduman, seçimleri her zaman büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir enerji depolama fırsatı olarak gördüklerini belirterek, “Her seçim önemlidir ama bu seçimin ayrı bir önemi var. Çünkü 24 Haziran’dan sonraki dönemde bir başka Türkiye inşa edilecek ve biz bu inşa sürecine talibiz” açıklamasında bulundu.

İl genelindeki hazırlık çalışmalarına son sürat devam ettiklerini belirten İl Başkanı Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmalarımız neticesinde hem milletvekili sayımızda hem de Cumhurbaşkanımıza yüksek oy çıkartacağız. 24 Haziran akşamı bizim için dönüm noktası. Siz teşkilatlardan isteğimiz aktif bir çalışma gerçekleştirmeniz, gayret göstermeniz, sıkılmadık el, çalınmadık kapı ve alınmamış bir gönül bırakmamanız. Erken seçim dolayısıyla hiçbir kaygı ve endişe içerisinde olmadık. Seçim tarihi belli olur olmaz hemen çalışmalara başladık ve seçim koordinasyon merkezlerimizi belirledik. Start vermek için Genel Merkezimizin talimatını beklemekteyiz. CHP daha Cumhurbaşkanı adayını bile belirleyememişken bizler seçimde çalışacak olan sandık görevlisi arkadaşlarımızı bile belirledik. Bu söylediklerim partimizin ve il teşkilatımızın seçime ne kadar hazır olduğunun bir göstergesidir.”

Gençlik kolları ve kadın kollarına çok büyük bir görev düştüğünü belirten İl Başkanı Karaduman, “Seçmen profiline baktığımız zaman büyük bir kısmı genç ve bayan. Dolayısıyla gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatımızın gençlerle ve kadınlarla birlikte olmaları, onların sorunlarını dertlerini bize aktarmaları gerekiyor ki bir bütün olarak çalışmalarımızı sürdürebilelim” diye konuştu.

Daha sonra ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile birlikte divana geçen İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, ilçe teşkilatlarının sorunlarını değerlendirerek, öneri, görüş ve taleplerini aldı.