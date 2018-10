Akademisyen Tarık Yazar’dan "Afiş Tasarımları Sergisi"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yazar, 30 ayrı konuyu barındıran “Kişisel Afiş Tasarımları Sergisi” açtı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde açılan sergiye; OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Seylan, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Tomak, ÜNİ-DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt, akademisyenler, emekli öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Sergi 19 Mayıs’ın 100. yılı etkinlikleri kapsamında açıldı

Sergisini, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında açan Dr. Öğr. Üyesi Yazar, açılış öncesi yaptığı konuşmada bu çalışmasını 19 Mayıs ile ilgili yapılacak etkinlikler kapsamına aldığına dikkat çekerek sergisini Atatürk ve silah arkadaşlarına ithaf ettiğini belirtti. İtalya’da eserlerini sergileyen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Eker ile birlikte eş zamanlı sergi açılışları yaptıklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yazar, fakülteye emek vermiş ve hizmet etmiş emekli öğretim üyelerini sergisinde görmekten de ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İnsan hakları, küresel ısınma, kimlik krizi, yeni dünya düzeni ve pek çok konu

Konuşmasında afişin işlevlerine ve sergisinde yer alan eserlere değinen akademisyen Tarık Yazar, “Afiş, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu bir mesajı iletmek veya bir ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan ve karşımıza hemen her yerde, her an çıkabilecek grafik ürünleri olarak ilgi odağı olabilmekte. Afişler bu anlamda ürün ya da hizmetin daha çok dikkat çekecek bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla bilgilendirme, bilinçlendirme, duyurma, satış arttırma vb. amaçlarla tasarlanıp hazırlanır. Tabii şunu da vurgulamak gerekir ki; çağdaş afiş dilinin gelişimini; kübizm, ekspresyonizm (dışa vurumculuk), art nouveau (yeni sanat), art deco, bauhaus, uluslararası tipografik stil gibi modern sanat ve tasarım akımlarına borçluyuz. Sergide de sağlık hakkından cinsiyet eşitliğine, evrensel barıştan ırkçılık sorununa, dinler arası hoşgörüden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ne kadar çeşitli konular üzerinde çalıştım. Bütün katılımcılara ilgi ve katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” sözlerine yer verdi.

Ardından serginin açılışı yapılırken akademisyen Yazar, hazırladığı afişler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sergide bunu yanı sıra “Poster for Tomorrow” gibi uluslararası afiş yarışmalarında dereceye giren eserler de bulunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Yazar’ın düş ve düşüncelerinin ürünü olan kişisel afiş tasarımı sergisi 19 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.