Alaçam’da 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Ortaokulu ve Resai Aydın İlkokulunun ortaklaşa yaptıkları tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Ortaokulu ve Resai Aydın İlkokulunun ortaklaşa yaptıkları tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk tören Alaçam Cumhuriyet Meydanında saat 09.00’da Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Alaçam Şehir Stadyumunda devam eden programda Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Cumhuriyet Savcısı Emre Doğan, öğrencileri ve halkı selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tural’ın konuşmasının ardından Alaçam Resai Aydın İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin yaptıkları gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. Gösterilerin ardından ödül törenine geçildi. Protokol üyeleri tarafından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Salih İleri, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan, CHP İlçe Başkanı Fuat Canbaz, MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.