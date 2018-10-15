Aldığı ödülle öğrencileri ödüllendirdi

Samsun’da bir okul müdürü valilik tarafından kendisine verilen ödül ile öğrencilerini ödüllendirdi.Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit, başarılı çalışmalarından dolayı valilik tarafından maaşla ödüllendirildi....

Samsun’da bir okul müdürü valilik tarafından kendisine verilen ödül ile öğrencilerini ödüllendirdi.

Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit, başarılı çalışmalarından dolayı valilik tarafından maaşla ödüllendirildi. Yiğit aldığı ödülün tamamını öğrencilerine bağışladı.

Atakum İş Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit yaptığı açıklamada, "Meslek hayatım boyunca değerli öğretmenlerim, velilerim ama en önemlisi de öğrencilerimle beraber bir aile ortamı oluşturarak daima güzel ve başarılı işlere imza attım. Bu çalışmalarımı yaparken de hiçbir zaman olumsuz düşüncelerin ve mazeretlerin arkasına sığınmadım. Öğrencilerim için okulum için daha iyi bir eğitim öğretim ortamı nasıl yapabilirim diye düşündüm. Allah’ıma şükürler olsun ki yaptığım her işten öğretmenlerim desteği velilerimizin duasıyla alnımın akıyla çıktım. Bu vesile ile almış olduğum aylıkla ödül için devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Bu ödülümün tüm maddi değerini benim için her zaman özel yeri olan okulumun özel eğitim öğrencilerine bağışlıyorum" dedi.

Yiğit ödülü öğrenciler sayesinde aldığını, ödülün asıl sahibinin öğrenciler olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrenci velileri ve öğretmenler de kurum müdürünün yaptığı bu örnek davranış için kendisine teşekkür etti.