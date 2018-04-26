Aranan şahıs polisi alarma geçirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde kız kaçırmaktan aranan şahıs, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

33 gün önce Fatih Mahallesi Büyükpark önünde E.D.(20) isimli genç kızı, A.Ö.(28) ve A.D.(30) zorla arabaya bindirerek olay yerinden uzaklaşmışlardı. Bir ihbarcının 155’i arayarak aracın plakasını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede otomobili Aktekke yolunda takibe almış, ’dur’ ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonunda ele geçmişti. Ekipler şahısları yakalarken, otomobilde yarı baygın vaziyette bulunan E.D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Genç kızın şikayetçi olmasına rağmen A.Ö. ve A.D. ifadeleri sonra alınmak üzere nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan şahıslardan A.Ö. ve A.D. hakkında cumhuriyet savcılığı yakalama emri çıkartmıştı. Yakalama emri çıkartılan A.Ö. gözaltına alınarak sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.D. ise kayıplara karışmıştı.

Asayiş Büro ekipleri 33 gündür peşinde olduğu hakkında yakalama kararı bulunan A.D’yi Hacınabi Mahallesi’nde takibe aldı. Polisleri fark eden A.D. eski Tekel binası bahçesinde sakladığı pompalı tüfeği de alarak kaçmaya başladı. Tüm ekipler şahsı yakalamak için Hacınabi Mahallesi ve Emirefendi Mahallesi’ni ablukaya aldı. Elinde pompalı tüfekle olan şahsın bir araçla olay yerinden kaçtığı ihbarını değerlendiren ekipler, plakası belirlenen otomobili 30 Ağustos İlkokulu önünde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen otomobil sürücüsü kaçan şahsı Çetinkaya Mahallesi’nde evine bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri jandarma birlikleriyle birlikte Çetinkaya Mahallesi’ne giderek A.D’yi saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçarken elinde bulunan ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.