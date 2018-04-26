'Atakum Hayır Çarşısı' Alaçam'da

Atakum Belediyesinin, Türkiye’de birçok belediyeye örnek olan Hayır Çarşısı, Kavak, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinin ardından bu kez de Alaçam ilçesinde kuruldu.Atakum ve Alaçam Belediyelerinin işbirliğiyle ilçe meydanına kurulan dev mağaza,...

Atakum Belediyesinin, Türkiye’de birçok belediyeye örnek olan Hayır Çarşısı, Kavak, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinin ardından bu kez de Alaçam ilçesinde kuruldu.

Atakum ve Alaçam Belediyelerinin işbirliğiyle ilçe meydanına kurulan dev mağaza, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Atakum Belediyesi tarafından dört yıl önce başlatılan ve geride kalan zaman zarfında on binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüren Hayır Çarşısı, şehrin diğer ilçelerinde de hizmet veriyor. Kavak, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinde kurulan mağazaların ardından, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar’ın işbirliğiyle Alaçam ilçesinde dev mağaza kuruldu.

75. mağaza Alaçam’da

Hayır Çarşısı’nın ilçe ve şehir sınırlarını aştığını ve örnek alınan bir sosyal yardımlaşma projesi haline geldiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugüne kadar 74 farklı noktada kurduğumuz Hayır Çarşısı mağazalarına bir yenisini daha ekliyoruz. Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 75. mağazamızı Alaçam ilçemizde açtık. Atakumlu hemşehrilerimizin destekleriyle her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu önemli proje, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. İhtiyaçlarını giderebilmeleri noktasında önemli bir imkan sunuyor. Destek olan, katkı veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada Atakum ve Alaçam ilçelerinin birlik ve beraberliğini ortaya koyuyor, önemli bir kardeşlik ve paylaşım ortamında bir arada bulunuyoruz” dedi.

Beraberlik devam edecek

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile işbirliği içerisinde kurdukları Hayır Çarşısı mağazasının, sosyal belediyecilik adına önemli bir örnek olduğunu kaydeden Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, “Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisi de yardımlaşmaktır. Komşusu aç iken, tok yatamayan bir milletiz. Bu anlamda sosyal yardımlaşma projelerini son derece önemsiyoruz. Veren elin, alan eli görmediği, ihtiyaç sahibi vatandaşların hem kendileri hem de aileleri için istediklerini alabildiği Hayır Çarşısı’nı ilçemizde gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Bu anlamda Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberliğimiz farklı projelerde de devam edecektir” diye konuştu.

AK belediyeciliğin en güzel örneği

Atakum Belediyesi ve Alaçam Belediyesi arasında kurulan paylaşım köprüsünün kendisini son derece mutlu ettiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, “AK Parti ile birlikte Türkiye, AK belediyecilik anlayışıyla tanıştı. Bu anlamda AK belediyeciliğin başarılı örneklerinden birisi olan Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Çarşısı projesini önemsiyorum. Bugün iki belediye başkanımızın güç birlikteliği yaparak Alaçam ilçesine taşıdığı bu önemli yardımlaşma ve paylaşma projesine emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.