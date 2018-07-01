SAMSUN:
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01 Temmuz 2018 Pazar 15:13

Atakum’a "Yayla Konaklama Tesisleri" yapılıyor

Atakum Belediyesi olarak 17 bin dönümlük Atakum Kent Ormanı içerisinde, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için Yayla Konaklama Tesisleri inşaatına başladıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsun’un önemli doğa turizmi merkezlerinden birini daha ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Atakum'a 'Yayla Konaklama Tesisleri' yapılıyor
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Atakum Belediyesi olarak 17 bin dönümlük Atakum Kent Ormanı içerisinde, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için Yayla Konaklama Tesisleri inşaatına başladıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsun’un önemli doğa turizmi merkezlerinden birini daha ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Kent Ormanı içerisinde, Samsun’un doğa turizmine önemli katkılar sunacak bir tesisin yapımını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Taşçı, "Tamamı doğal ahşaptan oluşan bungalovlar, resepsiyon ile kafeterya, çocuk oyun grupları ve yürüyüş yollarıyla, 17 hektarlık önemli bir doğal yaşam alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" diye konuştu.

"Doğanın içerisinde modern bir tesis"

Atakum Belediyesi Yayla Konaklama Tesislerinin önemli bir doğal yaşam alanı olacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "17 bin dönümlük Kent Ormanının içerisinde Atakum Belediyesi olarak yapımını sürdürdüğümüz ‘Yayla Konaklama Tesisleri’ projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Samsun’un şehir merkezine en yakın, yürüme mesafesindeki en büyük ormanında, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen hemşerilerimiz için, 10 bungalov ile birlikte resepsiyon, kafeterya, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarından oluşan Yayla Konaklama Tesislerimiz, şehre turist çeken ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir doğal yaşam alanı olacak" şeklinde konuştu.

"Samsun’a turist çekecek"

Samsun’un şehir içindeki en büyük ormanında sürdürdükleri çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanacağını belirten Başkan Taşçı, "Doğallığı korumak adına titizlikle çalıştığımız orman alanında, en ufak bir beton yapıya dahi yer vermiyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Samsun’a turist çekecek ve şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırmış olacağız. Karadeniz’in turizm cenneti Atakum’a, doğa turizmi konusunda güç katacak olan bu çalışmamızı, Ekim ayı içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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