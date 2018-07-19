Atakum’da 75 milyon TL’lik 8 dev proje açılıyor

Çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı,"Toplam değeri 75 milyon TL olan 8 projemizin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşerilerimizi açılışa bekliyoruz" dedi.Atakum Belediyesi...

Çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı,"Toplam değeri 75 milyon TL olan 8 projemizin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşerilerimizi açılışa bekliyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından, 4,5 yılda hayata geçirilen 80 projenin 8’i, gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreni ile resmi olarak hizmet vermeye başlıyor.

"Her şey, hayalimizdeki şehir Atakum için"

8 önemli projenin, Atakum ilçesinin değişim ve gelişimine katkı verdiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Türkiye’nin gözü Atakum İlçesinde. Son dönemde hayata geçirilen projeler, gerçekleştirilen çalışmalar ve birbirinden önemli yatırımlar, bir yandan ilçemizin geleceğine yön verirken, bir yandan da yerel yönetimler noktasında örnek olarak gösteriliyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, Osmanlı Hamamları, Seyir Tesisleri, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-Belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi ile 200 kilometre yol yapım çalışmalarımızın resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bu 8 önemli yatırımın değeri 75 Milyon TL. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 80’den fazla projede, tek bir hedefimiz oldu. Daha güçlü, daha yaşanılabilir, daha mutlu bir Atakum hedefi ile dur durak demeden çalışıyoruz. Her şey, hayalimizdeki şehir Atakum için" diye konuştu.

"Toplu açılışa davet"

Açılışa tüm Samsunluları davet eden Başkan Taşçı "8 önemli projemiz için gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenimizi 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 19.00’da gerçekleştiriyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası önünde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Bu özel günümüzde ayrıca, 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman da bizlerle birlikte olacak. Bütün hemşerilerimizi, toplam değeri 75 Milyon TL olan 8 önemli projemiz için gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenine davet ediyorum. Bu açılış törenimiz, ardından gerçekleştireceğimiz açılışlarımızın da öncüsü olacak. 2018 yılının kalan ayları, tamamladığımız onlarca projenin açılışıyla devam edecek. Vatandaşlarımıza söz vermiştik. Atakum ilçesinin değerine daha da değer katacağız demiştik. Şimdi bu sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.