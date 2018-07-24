Atakum’da ‘Aqua’ coşkusu

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Atakum Aqua Park, Atakumlu çocukların eğlence noktası haline geldi. Açılmasının üstünden henüz 4 gün geçmesine rağmen binlerce çocuğun ziyaret ettiği Atakum Aqua Park, vatandaşlardan da beğeni topladı.

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Atakum Aqua Park, Atakumlu çocukların eğlence noktası haline geldi. Açılmasının üstünden henüz 4 gün geçmesine rağmen binlerce çocuğun ziyaret ettiği Atakum Aqua Park, vatandaşlardan da beğeni topladı.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 55’de 55 proje sözü içerisinde de yer alan ve kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmete açılan Atakum Aqua Park, çocukların akınına uğruyor. Su kaydırakları ve çeşitli etkinlikleriyle minikler için cazibe merkezi haline gelen Atakum Aqua Park’a ilk 4 günde binlerce çocuk gitti.

İlçeye bir Aqua Park kazandırmak istediklerini, bu noktada vatandaşların özellikle çocukların güven içerisinde kullanabilecekleri bir Aqua Park istemesi üzerine, projeyi bu yönde şekillendirdiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kısa sürede gösterilen ilgi karşısında memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Taşçı, "Aileler, çocuklarının güven içerisinde yüzebileceği, su sporları ile tanışabileceği bir Aqua Park konusunda bizden talepte bulunuyordu. 55’de 55 proje sözlerimiz arasında da yer alan Aqua Park projesini, bu yönde şekillendirdik. 15 yaş ve altındaki çocuklarımız için, yapımını kısa sürede tamamladığımız Atakum Aqua Park projemizi, Ömürevleri ve Atakent tramvay durakları arasında bulvar üzerinde hayata geçirdik. İlçemize, çocuklara hayırlı olsun” dedi.

Atakum Aqua Park’ı ziyaret eden ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Taşçı, velilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine proje için teşekkür eden vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Taşçı, “Güvenlik önlemleri üst düzeyde olan ve hijyen kurallarının öncelik olarak belirlendiği Atakum Aqua Park’ın asıl amacı çocuklarımızın su sporları ile tanışması ve bu sırada gönüllerince eğlenmesidir. Sadece Atakumlu çocuklar değil, çevre ilçelerden de çok sayıda yavrumuz, kısa sürede havuzu cazibe merkezi haline getirdi. Ailelerin de bu denli memnuniyet duyması, bizi ayrıca mutlu etti. Atakum ilçesinin vizyonunu güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.