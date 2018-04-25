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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:49

Atakum’dan "4. Geleneksel El Sanatları Sergisi"

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından "4. Geleneksel El Sanatları Sergisi" açıldı.Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de düzenlenen "4. Geleneksel El Sanatları Sergisi", yaklaşık 3 bin 500 kursiyerin ortaya koyduğu...

Atakum'dan '4. Geleneksel El Sanatları Sergisi'
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Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından "4. Geleneksel El Sanatları Sergisi" açıldı.

Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de düzenlenen "4. Geleneksel El Sanatları Sergisi", yaklaşık 3 bin 500 kursiyerin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserlerden oluştu. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin yer aldığı sergide; el emeği göz nuru işlerle kursiyerler marifetlerini ortaya koydu. Program, Atakum Belediyespor Samsun şampiyonu halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı.

"Tek derdimiz Atakumlulara hizmet"

Serginin açılışından önce bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz sergi her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle hanım kardeşlerimize yönelik çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz. Kültür evlerimizi AKSEM çatısında birleştirerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 4 yıl önce yaklaşık 500 kursiyerle iki noktada faaliyet göstererek kültür evlerimiz şimdi AKSEM çatısı altında 9 noktada 3 bin 500 kursiyer ve 62 öğretmenle hizmet veriyor. Tolumun bilinçlenmesinde hanım kardeşlerimizin rolü fazla. Bu manada hanım kardeşlerimizin yeteneklerini geliştirme noktasında AKSEM çatısı altında güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile AKSEM’in üretmiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri öncü projelerden. Dezavantajlı gruplara karşı ciddi projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki tek derdimiz, Atakum halkına en güzel hizmeti sunmak. Belediyemiz çalışanlarına, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize bu güzel çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışa; Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi Fatma Taşçı, kursiyerler ve öğretmenler katıldı.

Sergi 3 gün boyunca Yalı Kafe’de gezilebilecek.
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