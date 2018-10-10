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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:42

Bafra Belediyesi ve İŞKUR’dan girişimcilik eğitimi

Bafra Belediye Başkanlığı, Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü işbirliğinde kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere yönelik 20-23 Ekim tarihleri arasında engellilere, 24-27 Ekim tarihlerinde ise girişimcilere "Uygulamalı...

Bafra Belediyesi ve İŞKUR'dan girişimcilik eğitimi
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Bafra Belediye Başkanlığı, Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü işbirliğinde kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere yönelik 20-23 Ekim tarihleri arasında engellilere, 24-27 Ekim tarihlerinde ise girişimcilere "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" yapılması için sözleşme imzalandı.

Kendi işini kurarak istihdama katkı sunmak isteyen engelliler, öncelikli olmak üzere girişimcilerin eğitim talebini karşılamak amacıyla işbirliği kapsamında eğitim düzenleneceğini söyleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Amacımız, bölgemizde kendi işini kuran girişimcilerin devletimiz tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanmalarını sağlamaktır. Girişimcilerimizin önündeki engelleri kaldırmaktır. Özellikle iş bulma güçlüğü yaşayan gençlerimizin sosyal ve ekonomik hayatın her alanında yer alması için tüm çabalarımızı seferber etmekteyiz” dedi.

Girişimcilerin gerek KOSGEB gerekse İŞKUR desteklerinden faydalanabilecekleri konularda gerekli destekleri Bafra Belediyesi olarak sunmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Hamit Kılıç, “Girişimcilerimizin taleplerine kayıtsız kalmamız düşünülemez. Bu doğrultusunda Ekim ayı içerisinde 25’i engelli olmak üzere 75 kişiye girişimcilik eğitimleri düzenleyerek önlerini açmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise konuşmasında, “Bafra Belediyemizin, iş birliği kapsamında düzenlediği bu eğitimlerle bölgenin eğitim ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Özellikle Başkanımız Hamit Kılıç ve ekibinin engelli projelerine verdikleri destekleri çok anlamlı buluyoruz. İŞKUR olarak oluşturduğumuz proje hazırlama ekibi ile engelli ve eski hükümlülerin projelerini hem hazırlıyor hem de teknik destek sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların bu eğitimlerden sonra isterlerse KOSGEB desteklerinden, isterlerse İŞKUR engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma projelerinden faydalanabileceklerini vurgulayan Ergenlik, “2018 yılında 14 engelli projesi ve 28 eski hükümlü projesini gönderen Bafra İŞKUR olarak aldığımız destekle en az 50 proje hazırlamayı hedefliyoruz. Engellilere yönelik girişimcilik eğitiminin başvuruları 14 Ekim 2018’e kadar e-devlet üzerinden KOSGEB’e yapılacaktır. Bu tarihe kadar İŞKUR Hizmet Merkezinden de destek alınabilir. Diğer eğitimlerin son başvuru tarihi ise 21 Ekim 2018 tarihidir. Eğitimlere herkes 19-70 yaş aralığındaki herkes başvurabilir” şeklinde konuştu.
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