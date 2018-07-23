SAMSUN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:48

Bafra’da 2 tırnakçı kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun’un Bafra İlçesinde ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi, polisin takibi sonucunda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İsaklı Caddesi’nde bir pastaneye girerek iki poğaça alan Mevlit K., kasiyere 100 lira verdi....

Bafra'da 2 tırnakçı kovalamaca sonucu yakalandı
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Samsun’un Bafra İlçesinde ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi, polisin takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İsaklı Caddesi’nde bir pastaneye girerek iki poğaça alan Mevlit K., kasiyere 100 lira verdi. Verdiği 100 liranın üstü 95 lirayı alan şahıs, tırnakçılık usulü ile tekrar 100 lira aldıktan sonra pastaneden ayrıldı. Kasiyer 100 liranın olmadığını fark ederek polisi aradı. Pastaneye gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelilerin araçlarının plakasını belirledi. Tespit ettikleri 34 plakalı otomobilin şehir polis kameralarından Samsun istikametine seyir halinde olduğunu gören Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonunda 19 Mayıs ilçesi yakınlarında durdurulan otomobili kullanan Selin Ç. ve pastanden tırnakçılık usulü ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Mevlit K., gözaltına alınarak Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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