Bafra’da aranan 4 kişi yakalandı

Samsun Bafra ilçesinde 10 adrese yapılan operasyonda aranan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye geneli yapılan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyonda Bafra’da 10 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 yıl hapis cezası bulunan Dursun Ali B., iki ayrı hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Bafra Açık Cezaevi firarisi Cüneyt Ş.(19), borçlunun ödeme şartını ihlalden 3 ay tazyik hapis cezası bulunan E.Ş (41) ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası olan Ercan Ş. (29) yakalandı.

Yakalanan 4 şahıs Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından Bafra Cezaevine teslim edildi.