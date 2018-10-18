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18 Ekim 2018 Perşembe 08:35

Bafra’da asayiş uygulaması

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her taraf didik didik arandı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı...

Bafra'da asayiş uygulaması
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Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her taraf didik didik arandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 190 görevlinin katıldığı 37 ayrı ekiple ilçe merkezinde ve jandarma bölgelerinde sabit nokta ve eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan uygulamalarda 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve silahlara ait fişek, 3 adet bıçak, 1 adet muşta, uyuşturucu madde, kimliksiz 6 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Usule uygun davranmayan eğlence mekanlarına da para cezası yazıldı.
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