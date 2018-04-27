SAMSUN:
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27 Nisan 2018 Cuma 09:50

Bafra’da çocukların korunmasına yönelik uygulama

Samsun’un Bafra ilçesinde çocukların korunmasına yönelik başlatılan uygulama kapsamında toplam 422 kişi denetlendi, 2 aranan şahıs yakalandı.Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, çocukların korunmasına yönelik denetim...

Bafra'da çocukların korunmasına yönelik uygulama
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Samsun’un Bafra ilçesinde çocukların korunmasına yönelik başlatılan uygulama kapsamında toplam 422 kişi denetlendi, 2 aranan şahıs yakalandı.

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması kapsamında Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı. Çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amaçlanan uygulamada 44 okul çevresi, 15 okul servisi, 5 araç 27 iş yeri, 3 metruk bina, 14 kıraathane, 9 kaffe kontrol edildi. Kontrollerde 422 şahıs sorgulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı. Bir şahsın üzerinde de el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 adet fişek yakalandı. 1 iş yeri hakkında Tütün Kanunu’na muhalefetten işlem yapılırken, 2 şahsa Tütün Kanunu’na muhalefetten 248 lira idari para cezası yazıldığı bildirildi.
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