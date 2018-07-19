SAMSUN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:42

Bafra’da ev yangını korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Dededağ yolu üzerinde bulunan 2 katlı binanın birinci katında Cemal Kurt’a ait dairede henüz belirlenemeyen...

Bafra'da ev yangını korkuttu
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Dededağ yolu üzerinde bulunan 2 katlı binanın birinci katında Cemal Kurt’a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin arka bahçede olması nedeniyle yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Bafra İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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