SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:44

Bafra’da gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Bafra'da gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’un Bafra ilçesinde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucunda Tabakhane Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Düzenlenen baskında evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan kova tabir edilen aparat ele geçirilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku