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21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:00

Bafra’da kavun karpuz festivali

Samsun’un Bafra ilçesinde 17. Kavun ve Karpuz Festivali düzenlendi. Festival alanını gezen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç festivale katılanlara teşekkür etti.Sürmeli Mahallesi’nin ihtiyar delikanlıları halk oyunları ekibinin yöresel...

Bafra'da kavun karpuz festivali
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Samsun’un Bafra ilçesinde 17. Kavun ve Karpuz Festivali düzenlendi. Festival alanını gezen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç festivale katılanlara teşekkür etti.

Sürmeli Mahallesi’nin ihtiyar delikanlıları halk oyunları ekibinin yöresel oyunlarıyla başlayan festivalde, açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosun, bu tür festivallerin önemini anlattı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, “Burada amacımız sadece kavun karpuz yarışması yapmak değil, Bafra Türkiye’nin en önemli ovası, Bafra ovasında yetişmeyen hiç bir şey yok. Buradaki amacımız Bafra’da üretilen ürünleri Türkiye geneline tanıtmak. Karpuz ve kavun Bafra için bir nevi özdeşleşmiş bir ürünümüz. Bunu bundan sonra da Türkiye genelinde tanıtacağız. Bafra’ya kavun ve karpuzdan ciddi bir gelir elde edilmesini sağlayacağız” dedi.

Kaymakam Ali Fuat Türkel, "Bafra dediğimiz zaman en önemli konu Bafra’nın çok güçlü tarımı. Bunun bir tanıtımı olması lazım, gösterilmesi lazım. Bu anlamda bu festivali önemsiyorum. Bafra’da tarım alanında gördüğüm eksiklik tarım fuarı. İleride bu festivalin tarım fuarına dönüşmesini temenni ediyorum” dedi.

Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı da “Bu ürünleri yetiştirmenin yanında en önemli hususlardan bir tanesi de tanıtımının gerçekleşmesi. İşte biz 17.’sini düzenlediğimiz kavun ve karpuz festivalinde bir nebzede olsa ovamızda yetiştirdiğimiz karpuz ve kavunların tanıtımına bir nebze yardımcı olamaya çalışacağız. Ben hemşehrilerimden rica ediyorum. Kooperatifleşme işini biraz daha iyi düşünerek gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bafra’da baktığımız zaman tarım ürünlerimizin gerek meyve gerek sebze ürünlerimizin pazarlanması konusunda, kooperatifleşmemiz konusunda gayret göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karpuz kavun üreticilerin yetiştirdiği ürünler arasında yarışma yapıldı. 45 üreticinin katıldığı yarışmada Karpuz yarışmasında, Koşu Mahallesinden Ahmet Karaman, kavun yarışmasında ise Türbe Mahallesi’nden Ferhat Yıldır birinciliği elde etti. 7 kişinin katıldığı karpuz yeme yarışmasında ise Yusuf Yaldır ve Gökdal Arslan birinciliği paylaştı. Yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı jüri adına Bafra Belediyesi Kültür Müdürü ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Danışman’a teşekkür plaketi verdi. Festival Bafra Musiki Cemiyeti Türk Halk Müziği ekipleri tarafından söylenen türkülerle devam etti.
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