Bafra’da uyuşturucu yuvasına baskın

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda Tabakhane Mahallesinde bir eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında evde yapılan aramada 7 fişek sentetik bonzai,24 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan kova tabir edilen pet şişe ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan M.A.Ş(21),O.B.(77), E.Ö.(20), U.G.(27), A.Ş.(18) ve G.B.(29) isimli şahıslar ekiplerce gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Buro Amirliğine götürüldü.

Olaylo ilgili soruşturma sürüyor.