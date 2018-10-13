Baroda seçim heyecanı

Geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Samsun Barosu 2018 Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

Samsun Adliyesi Konferans Salonunda yapılan genel kurulda mevcut Başkan Av. Kerami Gürbüz 3. kez, Av. Yaşar Öztürk’ün ise ilk kez başkan adayı oldu. Yönetimin ibra edilmesinin ardından başkan adayları konuşma yaparak vaatlerde bulundular.

2014 yılından beri görevinin sorumluluğu içerisinde çalıştığını belirten Gürbüz, "2014 yılında baroyu devraldığımızda baronun öz kaynaklarında doğru dürüst nakit bulunmazken bugün baronun 350 bin TL parası var. Samsun Barosunun en önemli problemlerinden biri de hizmet binası meselesidir. Bugün Piazza AVM’nin yanında 480 metrekarelik bir arsaya Türkiye Barolar Birliğine 1 milyon 776 TL’lik bir rakama aldırtılarak Samsun Barosuna hizmet binası yaptırılmak üzere tahsis ettirilmiştir. Bugüne kadar elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Çalışmalarımıza destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimle geldik. Uygun görülürse seçimle yolumuza devam edeceğiz. Seçimler demokratik bir mücadeledir. Ama asla bir kavga değildir" diye konuştu.

Hukuk fakültelerinin çokluğunun problem olduğunu belirten Gürbüz, "Türkiye’de YÖK’e bağlı Kıbrıs dahil eğitim veren hukuk fakültelerinin sayısı, 82. hukuk fakültelerindeki bütün doçent ve profesörleri eşit olarak diğer fakültelere dağıttığınızda 2,49 doçent, 5,05 profesör düşüyor. 12 tane hukuk fakültesinde profesör, 22 hukuk fakültesinde hiç doçent yok. 2015 yılında eşit ağırlık puan türünde 150 bininci sıraya kadar giren adayın hukuk fakültesine kaydolabilmesiyle alakalı düzenleme 190 bininci kişiye kadar genişletildi. Bundan en fazla etkilenen barolar etkilenirken kimse barolarla istişare yapılmadı" dedi.

Samsun Barosunun bölgenin lider barosu olması gerektiğini söyleyen Av. Yaşar Öztürk ise, "Uluslararası 1-2 toplantı yaparsak yeni bir alan açılmış olur. Hukuk fakültesi sayısı ve eğitim-öğretim kadrosuyla ilgili başkanımızın görüşlerini dinledim fakat bu böyle çözüm sağlanamaz. Hiç kimsenin hangi hukuk fakültesine gitmesi engellenemez. Bizim ne yapıp yapıp baroya girişi sınavla olmasını sağlamaktır. Bu da yasal düzenlemeden geçiyor" şeklinde konuştu.

Baro seçimleri yarın saat 10.00’da Adliyesi Konferans Salonunda yapılacak.