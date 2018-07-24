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24 Temmuz 2018 Salı 18:18

Başkan Kılıç gazetecilerle Basın Bayramı’nı kutladı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı’nda Bafra’da görev yapan yazılı, görsel, yerel ve ulusal gazete, televizyon ve radyo temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Kılıç gazetecilerle Basın Bayramı'nı kutladı
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı’nda Bafra’da görev yapan yazılı, görsel, yerel ve ulusal gazete, televizyon ve radyo temsilcileri ile bir araya geldi.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle kutlanan Basın Bayramı’nda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede görev yapan yazılı, görsel, yerel ve ulusal gazete, televizyon ve radyo temsilcileriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bafra Belediyesi Ali Kale Turistlik Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programına Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Yaşar Şenel, Bafra Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Şimşek, ulusal televizyon ve gazete temsilcileri, yerel gazete, radyo temsilcileri katıldı.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmakta olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor. Bafra Belediyesi olarak siz değerli Basın Mensubu arkadaşlarımız ile birlikte, Basın Bayramında bir araya gelmekten gerçekten mutluluk duyduk. Bu anlamda tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
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