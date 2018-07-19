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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:18

Başkan Kılıç, mühendislerle bir araya geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şehrin bu günü ve geleceği adına farklı kurum ve isimlerle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyor.Bafra Öğretmenevi’nde mühendislerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kılıç, yaptığı...

Başkan Kılıç, mühendislerle bir araya geldi
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şehrin bu günü ve geleceği adına farklı kurum ve isimlerle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyor.

Bafra Öğretmenevi’nde mühendislerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kılıç, yaptığı konşmada “Buradaki amacımız, şehrimiz ile ilgili, Bafra’mız ile ilgili neler yapabiliriz, ne tür düşünceler olabilir ? sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Amacımız faydalı olan fikirleri ortaya çıkartmak. Biz, AR-GE bölümümüzde çalışan arkadaşımızla bir çalışma başlattık. İnşallah ileride sivil toplum kuruluşlarımızı da işin içerisine katarak ilçemiz için önemli projeler geliştireceğiz. Özellikle Bafra’da harita mühendisi, şehir planlamacısı, jeoloji mühendisi, makine mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, yani kısaca mühendis gruplarımızla bir araya gelmek istedik. Buradaki amacımız, ilçemiz ile alakalı önerilerinizi ve fikirlerinizi dinlemek, sizlerin bakış açısıyla değerlendirmede bulunmak istedik. Bu toplantıdan çok faydalı fikirler ve düşünceler çıkacağına inanıyorum. Bafra’mız için en acil ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapmalıyız. Kısaca. ortak aklı ortaya çıkararak inşallah Bafra için doğru olanı yapmaya çalışırız” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından toplantıda Bafra’nın geleceği ile ilgili konular görüşüldü.
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