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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:40

Başkan Kılıç taksi şoförlerinin sosyal medya davetini kırmadı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gazipaşa Mahallesi’nde hizmet veren taksi şoförlerinin sosyal medya hesabından çay davetini kırmayarak onların duraklarına konuk oldu.Taksi durağında görev yapan Maksut Kutlu, Bafra Belediye Başkanı...

Başkan Kılıç taksi şoförlerinin sosyal medya davetini kırmadı
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gazipaşa Mahallesi’nde hizmet veren taksi şoförlerinin sosyal medya hesabından çay davetini kırmayarak onların duraklarına konuk oldu.

Taksi durağında görev yapan Maksut Kutlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a sosyal medya hesabından “Başkanım sizi durağımıza çay içmeye davet ediyoruz” şeklinde davet yaptı. Davete kayıtsız kalmayan Başkan Kılıç, taksi durağına ani bir ziyaret yaptı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı karşılarında gören taksi şoförleri, davetlerini kırmayan Başkan Hamit Kılıç’a teşekkür etti. Taksi şoförleri ile durakta çay ve simit yiyerek sohbet eden Başkan Hamit Kılıç, “Siz çok değerli taksi şoförlerimizin sosyal medya hesabımızdan bizleri durağınıza davet etmeniz bizleri gerçekten çok mutlu etti. Taksicilik zor bir meslek, gece ve gündüz demeden ekmek parası kazanmak için direksiyon sallamak kolay değil. Allah sizlere kolaylık versin. Hep birlikte, Baframıza hizmet için el ele verip, sorunlarımızı karşılıklı konuşup çözüm yolları arayarak birlikte hareket edeceğiz. Sizlerin de her zaman bir sorunu olduğunda şahsıma ve belediye birim amirlerimize iletmenizi isteriz” dedi.

Taksi durağı ziyaretinde, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar ve AK Parti Bafra Belediyesi Meclis Üyesi Erdal Doğan hazır bulundu.
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