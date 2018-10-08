Başkan Murzioğlu’ndan “yerli üretim” açıklaması

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde ’yerli üretim’ logosu kullanma zorunluluğunun başladığını hatırlatarak, yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması durumunda ise etiket başına 274 lira para cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Salih Zeki Murzioğlu, üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘yerli üretim’ logosu kullanımı geçiş sürecinin ardından zorunlu hale geldiğini söyledi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, 3 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere "malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih" ile "üretim yeri Türkiye olan mallar için, bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret" hususlarının eklendiğini ifade etti. Murzioğlu, yapılan düzenlemenin, hem üreticinin hem de tüketicinin lehine olduğunu söyleyerek, “Ticaret Bakanlığımızın ‘yerli üretim’ logosuna ilişkin getirdiği düzenleme ile yerli ve milli üretim teşvik edilecek olmasının yanı sıra, etikette malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de yer almasıyla tüketici doğru ve eksiksiz olarak bilgilenecektir” dedi.

Aykırı uygulamaya ceza kesilecek

Uygulamanın, ekonomik çıkarların korunması açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, “Uygulamayla birlikte ‘yerli üretim’ logosu, etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir şekilde yerleştirilmesi zorunlu hale geldi. Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu ‘yerli üretim’ logosunun bakanlıkça belirlenmiş şekli ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar Ticaret Bakanlığının Kurumsal Kimlik Kılavuzunda açıkça belirtildi. Böylece; ‘yerli üretim’ logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur. Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda ’Yerli Üretim’ Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara göre ayarlanmalıdır. Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli. Bu tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ise, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecek. Haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek. Bunun yanında Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanacak” diye konuştu.