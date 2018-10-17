SAMSUN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:58

Başkan Şahin: “Biz iki devlet tek milletiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Khazar İbrahim’i ağırladı.Azerbaycan ile Türkiye’nin iki ayrı devlet tek millet olduğunu belirten Başkan Şahin, Azeri Büyükelçi İbrahim’i Samsun’da...

Başkan Şahin: 'Biz iki devlet tek milletiz”
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Khazar İbrahim’i ağırladı.

Azerbaycan ile Türkiye’nin iki ayrı devlet tek millet olduğunu belirten Başkan Şahin, Azeri Büyükelçi İbrahim’i Samsun’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Karadeniz’de birçok ili ziyaret eden Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Khazar İbrahim Samsun’a gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’e konuk oldu. Misafirini kapıda karşılayan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan ile Türkiye’nin iki ayrı devlet tek millet olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, tarihi-tarımı-ticareti-turizmi-kültürüyle Samsun’un Karadeniz’in göz bebeği ve incisi olduğunu belirterek, bu ziyaret inşallah iki ülke arasındaki ilişkilerde Samsun’un daha aktif rol almasına vesile olur. İki ülke tek millet olarak yoğun bir çalışma halinde olmamız gerektiğini biliyoruz. Azerbaycan tabii ki bu manada bizim için vazgeçilmez bir ülke. Bu sürece ne kadar katkı verebilirsek, bizim için o kadar kardır” dedi.

Misafirperverliği ve sıcak karşılamasından dolayı Şahin’e teşekkür eden Büyükelçi İbrahim ise Samsun’un çok güzel bir kent olduğunu belirterek ikili ilişkilerin daha da artırılması gerektiğine dikkat çekti. Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. Azeri Büyükelçi ziyaretinde Başkan Şahin’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever de eşlik etti.
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