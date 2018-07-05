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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:34

Başkan şahin: “Felsefemiz 7/25 çalışmak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “En güzel ve doğru hizmetleri yapmak için tam kadro 7/24 değil, tabiri caizse 7/25 çalışacağız” dedi.Başkan Şahin yaptığı açıklamada AK Parti’nin yerel yönetimlerde temel anlayışının...

Başkan şahin: 'Felsefemiz 7/25 çalışmak”
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “En güzel ve doğru hizmetleri yapmak için tam kadro 7/24 değil, tabiri caizse 7/25 çalışacağız” dedi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada AK Parti’nin yerel yönetimlerde temel anlayışının millete hizmet etmekten geçtiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; insan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, insan, şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Sevgi ve aşk medeniyetimiz, tarih boyunca, ruhu olan şehirler inşa etmiş; bu şehirlerden de dünyaya istikamet çizen medeniyetini beslemiştir. Şehir insanın gönlü gibidir, gönül de adeta şehir gibidir. İyi şehirler inşa edenler, gönüllere girerler; gönülleri fethedenler, güzel şehirler inşa ederler. Biz Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu anlayışı içerisindeyiz. Bu nedenle insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel şehrimizi imar etmek, en güzel ve doğru hizmetleri yapmak için tam kadro 7/24 değil, tabiri caizse 7/25 çalışacağız. Biz bunun için varız. Biz milletimize hizmet etmek için varız” diye konuştu.
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