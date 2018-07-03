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03 Temmuz 2018 Salı 13:02

Başkan Şahin: “Haldeki sorunları çözeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Halkımızın sebze ve meyveyi taze tüketebilmesinin yolu temiz halden geçer. Sebze ve Meyve Halindeki sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı...

Başkan Şahin: 'Haldeki sorunları çözeceğiz'
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Halkımızın sebze ve meyveyi taze tüketebilmesinin yolu temiz halden geçer. Sebze ve Meyve Halindeki sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, sabah erken saatlerde Samsun Sebze ve Meyve Haline giderek esnafın sorunlarını dinledi. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Şahin, haldeki esnafların sorunlarının en kısa sürede çözüleceğinin müjdesini verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Ekiz’in verdiği kahvaltıya misafir oldu. Hal ziyareti ve kahvaltı programında Başkan Şahin’e AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkanvekili Yavuz Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever eşlik etti.

Hal esnafı asla yalnız değildir

Kahvaltı sonrası haldeki işyerlerini tek tek gezerek “Hayırlı işler” dileklerini ileten, esnafların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Şahin, sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Hal esnafı asla yalnız değildir diyen Şahin, "Halkımızın sebze ve meyveyi taze tüketebilmesinin yolu temiz halden geçer. O bakımdan burası bizim mutfağımızdır. Buradaki ortamın güzelleşmesine biz de önem veriyoruz. Sıkıntılar ile ilgili notlarımızı aldık. En kısa sürede çözüme kavuşturulacağından şüpheniz olmasın" diye konuştu.
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